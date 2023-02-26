أ.ف.ب: وزير الخارجية المصري يتوجه الإثنين الى سوريا وتركيا للمرة الأولى منذ عقد

أسعد درغام لـ"الشرق الأوسط": اعتماد ميقاتي جدول أعمال مصغراً لن يشكل محفزاً لـ"الوطني الحر" للمشاركة في الجلسة

أسعد درغام لـ"الشرق الأوسط": اعتماد ميقاتي جدول أعمال مصغراً لن يشكل محفزاً لـ"الوطني الحر" للمشاركة في الجلسة

ملاحقات مكثفة في البقاع وبعلبك: توقيف 46 من "الرؤوس الكبيرة" وضبط عشرات الأطنان من الممنوعات (الشرق الأوسط)