زياد حواط لـ"الأحد مع ماريو": لا يمكن ابقاء النظام المصرفي برمته تحت رحمة مزاجية قاضية ونحن مع التحقيق مع المصارف من قبل قضاء عادل ونزيه

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