نيوزيلندا تفوز على لبنان بنتيجة ١٠٦ -٩١ في المباراة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة ٢٠٢٣

نيوزيلندا تفوز على لبنان بنتيجة ١٠٦ -٩١ في المباراة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة ٢٠٢٣

وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق في أول زيارة منذ أكثر من عقد