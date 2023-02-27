باحث وأستاذ بالجيوفيزياء وعلم الزلازل عطا الياس لـ"عشرين 30": الإحتقان كان في فالق في تركيا ببعد 350 كلم عن لبنان وما يحدث في تركيا هو إرتدادات إنما ما يحدث في لبنان هزّات داخلية

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