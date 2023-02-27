مهندسة معمارية متخصصة في حماية وتحصين الابنية التراثية في أوقات الطوارئ رنا الدبيسي لـ"عشرين 30": الأبنية التراثية هي الأضعف على الإطلاق وهي تعرّض السكّان والجوار إلى خطر أما المباني الحديثة والمرتفعة فمن المفترض أن تكون مطابقة للمواصفات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك