الوفد القضائي الأوروبي مجددًا في بيروت...

الوفد القضائي الأوروبي مجددًا في بيروت...

يعود الوفد القضائي الأوروبي الذي يضم قضاة تحقيق من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى بيروت منتصف الشهر المقبل لاستكمال التحقيقات التي بدأها قبل شهر في ملف تورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عمليات إختلاس وتبييض أموال، بحسب صحيفة الأخبار.