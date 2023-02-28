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الجميل من مجلس النواب: النقاش الأساسي اليوم هو أنه في حال إقرار أي قانون في المجلس فمن سيوقع عليه؟ إذا لم ننتخب رئيسًا للجمهورية الذي هو مفتاح السلطات سيبقى العمل المؤسساتي مبتورًا وهذه هي النقطة الأساسية
آخر الأخبار
2023-02-28 | 05:59
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الجميل من مجلس النواب: النقاش الأساسي اليوم هو أنه في حال إقرار أي قانون في المجلس فمن سيوقع عليه؟ إذا لم ننتخب رئيسًا للجمهورية الذي هو مفتاح السلطات سيبقى العمل المؤسساتي مبتورًا وهذه هي النقطة الأساسية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الجميل: الدستور واضح فهذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال مستقيلة لا يحق لها إلا الإجتماع بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال أما في موضوع التشريع فمجلس النواب هو هيئة إنتخابية لا يحق له القيام بأي عمل آخر إلا إنتخاب رئيس للجمهورية
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