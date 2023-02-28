الجميل: الدستور واضح فهذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال مستقيلة لا يحق لها إلا الإجتماع بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال أما في موضوع التشريع فمجلس النواب هو هيئة إنتخابية لا يحق له القيام بأي عمل آخر إلا إنتخاب رئيس للجمهورية

الجميل من مجلس النواب: النقاش الأساسي اليوم هو أنه في حال إقرار أي قانون في المجلس فمن سيوقع عليه؟ إذا لم ننتخب رئيسًا للجمهورية الذي هو مفتاح السلطات سيبقى العمل المؤسساتي مبتورًا وهذه هي النقطة الأساسية

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