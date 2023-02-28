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موسكو تؤكد أنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين تستهدفان بنى تحتية مدنية في روسيا

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2023-02-28 | 06:05
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موسكو تؤكد أنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين تستهدفان بنى تحتية مدنية في روسيا
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موسكو تؤكد أنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين تستهدفان بنى تحتية مدنية في روسيا

موسكو تؤكد أنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين تستهدفان بنى تحتية مدنية في روسيا

أكدت موسكو الثلاثاء أنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين خلال الليل كانتا تستهدفان بنى تحتية مدنية في جنوب روسيا.
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "حاول نظام كييف مهاجمة مواقع بنى تحتية مدنية في منطقة كراسنودار وجمهورية أديغيا بمسيرتين". 

وأضافت أنه "تم تحييد المسيرتين"، من دون إحداث أي ضرر.
 
 
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