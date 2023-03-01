عباس ابراهيم: الحرية هي ضمانة لبنان التعدّدي ولا معنى للبنان من دون حرية ولا وجود له وبالحرية انتصارنا على الارهاب والفتن وبالحرية انتصرنا على العدو الاسرائيلي وبالحرية يجب أن نحصّن وحدتنا الوطنية

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