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مريض بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة AB+.. الرجاء التبرع في مركز الصليب الأحمر - سبيرز والتواصل على الرقم التالي: 03069780

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2023-03-01 | 04:51
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مريض بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة AB+.. الرجاء التبرع في مركز الصليب الأحمر - سبيرز والتواصل على الرقم التالي: 03069780
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مريض بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة AB+.. الرجاء التبرع في مركز الصليب الأحمر - سبيرز والتواصل على الرقم التالي: 03069780

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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