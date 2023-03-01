اللواء عباس ابراهيم خلال وداع المديرية العامة للأمن العام وضباطها وعناصرها: قوتنا بوحدتنا وأنا أترك اليوم تاركا أمانة بين أيديكم فحافظوا عليها والعميد البيسري هو أكثر من يمكن أن يحافظ على هذه الأمانة

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