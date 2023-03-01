بيان الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة - بكركي: الآباء يناشدون حكومة تصريف الأعمال التحلي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في ممارسة واجباتها في نطاق ما يجيزه لها الدستور والمصلحة العامة

التالي

اللواء ابراهيم في دردشة خاصة مع الصحافيين: لم اطلب التمديد ولا مرة وغير صحيح انني زرت الرئيس بري والنائب باسيل لاخذ وعد بالتمديد وباسيل لم ينكث بوعده