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البرلمان الفنلندي يوافق مسبقا على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
2023-03-01 | 07:04
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البرلمان الفنلندي يوافق مسبقا على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي
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