الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عقيص لـ "حوار المرحلة": اليوم ليس الوقت المناسب للخصخصة لأن اصول الدولة غير منتجة وبالتالي ذهبنا الى حل ادخال اساليب وادارة القطاع الخاص والرقابة الدولية وتبقى الملكية للقطاع العام
آخر الأخبار
2023-03-01 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عقيص لـ "حوار المرحلة": اليوم ليس الوقت المناسب للخصخصة لأن اصول الدولة غير منتجة وبالتالي ذهبنا الى حل ادخال اساليب وادارة القطاع الخاص والرقابة الدولية وتبقى الملكية للقطاع العام
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
"حوار
المرحلة":
اليوم
الوقت
المناسب
للخصخصة
الدولة
منتجة
وبالتالي
ذهبنا
ادخال
اساليب
وادارة
القطاع
الخاص
والرقابة
الدولية
وتبقى
الملكية
للقطاع
العام
التالي
عباس ابراهيم: واجبي الوطني والعملي يفرضان علي أن أكون في أي موقع يخدم الانسان وحقّه ويسهّل عليه اجراء المعاملات
الافراج عن 173 شخصا أوقفوا على خلفية الهجمات في برازيليا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:02
ارتفاع أسعار المواد الغذائية أوقف تراجع التضخم في منطقة اليورو
أخبار دولية
09:02
ارتفاع أسعار المواد الغذائية أوقف تراجع التضخم في منطقة اليورو
0
أخبار دولية
09:00
روسيا تحذر من "عواقب وخيمة" لضلوع واشنطن والناتو في أوكرانيا
أخبار دولية
09:00
روسيا تحذر من "عواقب وخيمة" لضلوع واشنطن والناتو في أوكرانيا
0
اقتصاد
08:57
لقاء حواري تشاركي في المجلس الاقتصادي مع وزير الاقتصاد حول التسعير بالدولار
اقتصاد
08:57
لقاء حواري تشاركي في المجلس الاقتصادي مع وزير الاقتصاد حول التسعير بالدولار
0
أخبار دولية
08:44
تبرئة الفرنسي بنجامين بريار في إيران لكنه ما زال سجينًا
أخبار دولية
08:44
تبرئة الفرنسي بنجامين بريار في إيران لكنه ما زال سجينًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:36
لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
منوعات
08:36
لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
0
علوم وتكنولوجيا
08:34
سبايس إكس تعاود إطلاق الصاروخ إلى محطة الفضاء الدولية
علوم وتكنولوجيا
08:34
سبايس إكس تعاود إطلاق الصاروخ إلى محطة الفضاء الدولية
0
علوم وتكنولوجيا
08:29
دراسة... ورق المراحيض قد يكون "مصدراً هاماً" لمركّبات تتسب بتلوث دائم
علوم وتكنولوجيا
08:29
دراسة... ورق المراحيض قد يكون "مصدراً هاماً" لمركّبات تتسب بتلوث دائم
0
آخر الأخبار
08:23
مريض بحاجة ماسة الى 4 وحدات دم من فئة A+ في مستشفى رزق... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03163228
آخر الأخبار
08:23
مريض بحاجة ماسة الى 4 وحدات دم من فئة A+ في مستشفى رزق... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03163228
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-15
وزارة الصحة: 203 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
أخبار لبنان
2023-01-15
وزارة الصحة: 203 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01
انقرض منذ القرن الـ17... العلماء يخططون لإعادة إحياء طائر الدودو
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01
انقرض منذ القرن الـ17... العلماء يخططون لإعادة إحياء طائر الدودو
0
علوم وتكنولوجيا
08:29
دراسة... ورق المراحيض قد يكون "مصدراً هاماً" لمركّبات تتسب بتلوث دائم
علوم وتكنولوجيا
08:29
دراسة... ورق المراحيض قد يكون "مصدراً هاماً" لمركّبات تتسب بتلوث دائم
0
اخبار البرامج
2023-03-01
نجم الأغنية الفولكلوريّة اللبنانيّة الراحل نصري شمس الدين في "المسرح The Stage" بعد غد الجمعة على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-03-01
نجم الأغنية الفولكلوريّة اللبنانيّة الراحل نصري شمس الدين في "المسرح The Stage" بعد غد الجمعة على الـ"LBCI"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
اطلاق "سجل المزارعين"
أخبار لبنان
08:06
اطلاق "سجل المزارعين"
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
موسكو وبكين تتهمان الدول الغربية بـ"الابتزاز والتهديد" في قمة مجموعة العشرين
تقارير نشرة الاخبار
07:49
موسكو وبكين تتهمان الدول الغربية بـ"الابتزاز والتهديد" في قمة مجموعة العشرين
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء في أطول مهمة علمية للعرب
تقارير نشرة الاخبار
07:47
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء في أطول مهمة علمية للعرب
0
اقتصاد
07:42
مؤتمر عن "الشراء العام في لبنان"
اقتصاد
07:42
مؤتمر عن "الشراء العام في لبنان"
0
أخبار لبنان
06:42
بعدما وجه القاضي عويدات كتابًا إلى القاضية عون... الأخيرة تشرح وجهة نظرها تجاه قراره
أخبار لبنان
06:42
بعدما وجه القاضي عويدات كتابًا إلى القاضية عون... الأخيرة تشرح وجهة نظرها تجاه قراره
0
اقتصاد
06:30
بعد تدخل مصرف لبنان بالسوق المالية... كيف تبدو حركة المواطنين والمصارف اليوم؟
اقتصاد
06:30
بعد تدخل مصرف لبنان بالسوق المالية... كيف تبدو حركة المواطنين والمصارف اليوم؟
0
أخبار لبنان
05:49
الخطيب يفند بالمعطيات والأرقام ركائز العلاقات الإستراتيجية بين لبنان ودول الخليج: آن الأوان لإعادتها الى سابق عهدها
أخبار لبنان
05:49
الخطيب يفند بالمعطيات والأرقام ركائز العلاقات الإستراتيجية بين لبنان ودول الخليج: آن الأوان لإعادتها الى سابق عهدها
0
آخر الأخبار
03:41
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: فوائد التسعير بالدولار أكثر من الأضرار..وهذه السلع لن يطالها ارتفاع الدولار الجمركي
آخر الأخبار
03:41
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: فوائد التسعير بالدولار أكثر من الأضرار..وهذه السلع لن يطالها ارتفاع الدولار الجمركي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
خبر كاذب
13:04
ما صحة العثور على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون؟
خبر كاذب
13:04
ما صحة العثور على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون؟
4
أخبار لبنان
12:20
مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:20
مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك
5
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
7
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اللاءات المسيحية تطوق الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اللاءات المسيحية تطوق الثنائي
8
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store