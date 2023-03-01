عقيص لـ "حوار المرحلة":نريد رئيس الحد الاقصى لا رئيس الحد الادنى وفي حال اتى اليوم رئيسا من كنف حزب الله سيأخذ الأخير الحكم وما نقوم به هو لمنع الحزب من وضع يده كلياً على لبنان وتدميره نهائياً

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