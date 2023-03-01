عقيص لـ "حوار المرحلة": الفراغ مع كل مآسيه يبقى افضل من أن يأتينا من يكمل مسار الرئيس السابق ويشبهه ولا ارى من انتخاب قريب

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