عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ننتظر كلمة السر من أحد مع أن علاقاتنا جيدة مع الخارج لكن لدينا سياستنا الخاصة في الأمور اللبنانية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك