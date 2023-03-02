نقابة موظّفي ألفا وتاتش: على إدارتيّ الشركتين اعطاء الرواتب بقيمتها الفعلية

طالب مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان "إدارتي شركتي الخليوي ألفا وتاتش باتخاذ قرار فوري لاعطاء الموظفين رواتبهم بقيمتها الفعلية".



وقالت النقابة في بيان :"في ظل ما وصلت اليه الأمور من الناحية الاقتصادية وبعد القرارات المالية الأخيرة التي طالت كل المواطنين، وفي ظل انعدام القيمة الفعلية للرواتب نتيجة هذه القرارات، نطالب إدارتيّ الشركتين بالمبادرة الفورية إلى أخذ القرارات التي تعطي الموظف حقوقه كاملة والاجور بقيمتها الكاملة، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ التعهدات الموقعة".



واضافت " في ضوء النتائج المطلوب ان تكون سريعة سيتخذ القرار المناسب ضمن الأطر القانونية والدستورية كافة".



