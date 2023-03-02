نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: فوائد التسعير بالدولار أكثر من الأضرار..وهذه السلع لن يطالها ارتفاع الدولار الجمركي

أعلن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ان "فوائد التسعير بالدولار أكثر من الأضرار"، مشيرًا الى ان " الناس بدأت تلمس منذ يوم أمس، أن أيّ انخفاض بسعر صرف الدولار، سيلحق انخفاضًا مباشرًا بأسعار السلع، كما الارتفاع، وبالتالي يتخلّص المواطن من عبارة "الاسعار ترتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار ولا تنخفض مع انخفاضه"".



ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى ان "ما من شيء معفًا من الدولار الجمركيّ، ولكن هناك أصناف معفاة من الجمارك بالأصل مثال الأرز والسكر والحبوب والزيت...ولن يطالها الدولار الجمركي، وهذا الأمر لا يعني أن سعرها لن يزيد، ولكنه لن يرتفع بشكل هائل بل بشكل طفيف او غير ملحوظ".



وأوضح أنه "الأجبان والمعلّبات فسيطالها ارتفاع الدولار الجمركي بنسبة 10% فقط".



وطمأن الناس "أن من ناحية المواد الغذائية لن يكون هناك ارتفاعات هائلة سوى لبعض الاصناف"، مشيرًا الى ان "الدولار الجمركي سيُؤثّر على الالكترونيات واثاث المنزل والمفروشات".



وقال "يوم أمس انتقلنا الى مرحلة جديدة وهي التسعير بالدولار ولا شكّ ان هذه المرحلة أفضل من المرحلة التي سبقت لأنه سيكون هناك شفافية أكبر بالاسعار، ونعوّل على عامل المنافسة"، معلنًا ان "السوبرماركت تُسعّر وفقًا للوائح المورّدين ".



واضاف "انه على الرغم من أن هناك غياب للرقابة من ناحية وزارة الاقتصاد، سيكون هناك رقابة ذاتية".



وأكد أنه لو أُوقف التهريب عبر الحدود لما كان على الدولار الجمركيّ أن يرتفع.