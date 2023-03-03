الوكالة الوطنية: جريحان في حادث سير على أوتوستراد جونية

التالي

التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي وانقلابها على اوتوستراد الصفرا باتجاه جونية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة