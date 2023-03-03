قائد مجموعة فاغنر الروسية: مدينة باخموت الأوكرانية "محاصرة عملياً"

التحكم المروري: قطع السير على بولفار كميل شمعون - الحدث تقاطع غاليري سمعان وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: قطع السير على بولفار كميل شمعون - الحدث تقاطع غاليري سمعان وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي وانقلابها على اوتوستراد الصفرا باتجاه جونية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة