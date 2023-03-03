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o
متن
23
o
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o
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o
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o
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التحكم المروري: قطع السير على بولفار كميل شمعون - الحدث تقاطع غاليري سمعان وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2023-03-03 | 03:38
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التحكم المروري: قطع السير على بولفار كميل شمعون - الحدث تقاطع غاليري سمعان وحركة المرور كثيفة في المحلة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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