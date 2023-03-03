المرصد الاوروبي: القاضي أبو سمرا أسقط الدعوى ضد ميقاتي وبنك عودة وسرادار لعلة مرور الزمن

اشار "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان" عبر حسابه عبر "تويتر" إلى "أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أسقط الدعوى العامة ضد عائلة ميقاتي، "سرادار" وبنك "عودةط لعلة مرور الزمن".



وشدد المرصد على "أن على مرور الزمن التي استند إليها أبو سمرا غير واردة في قانون الإثراء غير المشروع، مضيفا: التعويل على دور القضاء النزيه في المعركة التي تخاض من أجل استعادة أموال اللبنانيين.



وارفق المرصد التغريدة بمستند من التحقيق الذي قام به القاضي أبو سمرا.