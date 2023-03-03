معوض: أنا واضح بموقفي السياسي وأحترم الجميع ولكن كلام الرئيس بري غير مقبول وأقول له ولغيره إننا لن نقبل أن يتهجّم على كرامتنا أحد لأننا لسنا تلاميذ

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