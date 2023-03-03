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انشقاق تحالف المعارضة في تركيا قبل 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
2023-03-03 | 09:40
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انشقاق تحالف المعارضة في تركيا قبل 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسية
أدّى اختيار مرشح لمواجهة الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في انتخابات 14 أيار إلى شق صفوف تحالف معارض من ستة أحزاب الجمعة.
ورفضت مؤسسة ورئيسة حزب "الخير" القومي ميرال أكشينار دعم ترشيح رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيليتشدار أوغلو، الذي اختارته خمسة من الأحزاب الستة.
ويعد حزب "الخير" الثاني في التحالف.
*
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