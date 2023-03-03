الملك تشارلز في فرنسا والمانيا في زيارة دولة نهاية الشهر

أعلن قصر باكنغهام الجمعة أن الملك تشارلز الثالث وكاميلا سيتوجهان إلى فرنسا ثم ألمانيا من 26 إلى 31 آذار في أول زيارة دولة إلى الخارج، "احتفاء بالعلاقة" بين المملكة المتحدة وهذين البلدين.





وقال قصر باكنغهام إن الجولة "احتفاء بعلاقة بريطانيا مع فرنسا وألمانيا، يثمن تاريخنا المشترك وثقافتنا وقيمنا المشتركة".





وأكدت الرئاسة الألمانية الزيارة. وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقطع فيديو "اختيار الملك تشارلز ألمانيا وفرنسا كاول وجهتين قبل تتويجه لفتة أوروبية مهمة". واعلن أن الملك البريطاني سيكون في ألمانيا من 29 الى 31 آذار.