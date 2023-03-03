سويسرا تخفف عقوباتها على سوريا لتسهيل دعم متضرري الزلزال

قررت سويسرا الجمعة تخفيف عقوباتها على سوريا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا لمتضرري زلزال السادس من شباط المدمر، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.





حتى الآن، يمكن للمنظمات الإنسانية التي تتلقى أموالًا من الاتحاد السويسري لأنشطتها على الأراضي السورية أن تحصل على إعفاءات من العقوبات لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المدنيين.





وأوضحت الحكومة الجمعة في بيان أنها قررت توسيع "الاستثناءات الإنسانية من أجل تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، ولا سيما الاستجابة الإنسانية لزلزال السادس من شباط 2023"، من دون تحديد مدة الإجراء.

