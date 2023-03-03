مقتل 12 شخصا في انفجار أنبوب نفط في نيجيريا

لقي 12 شخصا حتفهم الجمعة جراء انفجار أنبوب للنفط الخام في جنوب نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة، في حادثة تضاف إلى سلسلة حوادث مماثلة في الدولة الغنية بالنفط.





وقالت شرطة ولاية ريفرز إن الانفجار الذي وقع في بلدة روموركبي بمنطقة إيموها، تسبب به لصوص ومخربون.





وأوضحت الناطقة باسم شرطة الولاية غريس إيرينغ كوكو في بيان أن الضحايا كانوا يسرقون الخام عندما شب حريق في المكان.