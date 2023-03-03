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o
متن
18
o
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o
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o
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 20 مليون دولار بمعدل 70000 ليرة
آخر الأخبار
2023-03-03 | 11:51
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 20 مليون دولار بمعدل 70000 ليرة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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