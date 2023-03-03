وزارة الصحة: 103 إصابات وحالة وفاة واحدة

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير مساء اليوم عن حالات كورونا في اليومين الماضيين تسجيل " 103 إصابات رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1232301، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".