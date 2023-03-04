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جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
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o
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معلومات الـLBCI: رابطة أساتذة الملاك في التعليم الأساسي الرسمي تتجه لإعلان العودة إلى التعليم ابتداء من الاثنين ٦ آذار لكنها تتريث في إعلان الخبر إلى حين صدور قرار الروابط كافة بين اليوم والغد
آخر الأخبار
2023-03-04 | 06:35
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معلومات الـLBCI: رابطة أساتذة الملاك في التعليم الأساسي الرسمي تتجه لإعلان العودة إلى التعليم ابتداء من الاثنين ٦ آذار لكنها تتريث في إعلان الخبر إلى حين صدور قرار الروابط كافة بين اليوم والغد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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