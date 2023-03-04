معلومات الـLBCI: رابطة أساتذة الملاك في التعليم الأساسي الرسمي تتجه لإعلان العودة إلى التعليم ابتداء من الاثنين ٦ آذار لكنها تتريث في إعلان الخبر إلى حين صدور قرار الروابط كافة بين اليوم والغد

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