جميل السيّد للـLBCI: الأمن اليوم في وضع حرج جدا سواء بينه وبين الأرض وسواء بينه وبين القيادة وعلى مستوى الأرض لا أرى اليوم مجموعة تنوي أن تقوم بهجوم على أخرى

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