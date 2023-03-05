جميل السيّد للـLBCI: بالنسبة لي للرئيس دوران وهما أولاً الدور الاستراتيجي فيعرف كيف يدير التوازنات الاستراتجية في لبنان والثاني داخليا يجب أن يكون مطمئناً للجميع وليس فقط لحزب الله

جميل السيد للـLBCI: في أي إنتخاب لأي رئيس سنجد المسيحيين (الموارنة) مقسومين إلى فريقين

جميل السيد للـLBCI: في أي إنتخاب لأي رئيس سنجد المسيحيين (الموارنة) مقسومين إلى فريقين

جميل السيّد للـLBCI: المهتمون من الخارج في لبنان هم السعودية وأميركا وفرنسا وكلّ دولة ترى الصورة من زاوية مختلفة فالأميركيون لديهم مشكلة مع ميشال عون لعلاقته مع حزب الله والسعودية لا اسم عندها والثنائي الشيعي لا يريد رئيسا يطعن في الظهّر