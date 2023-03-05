جميل السيّد للـLBCI: ممثل الاتحاد الاوروبي وسفراء الدول قالوا إن الظروف غير مؤاتية لعودة النازحين الى بلدهم

الراعي: يتعثر إنتخاب الرئيس لأن الخلاف يدور حول إنتمائه والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة

الراعي: يتعثر إنتخاب الرئيس لأن الخلاف يدور حول إنتمائه والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة

جميل السيد للـLBCI: العلة في دولتنا أنها لا تتعاطى مع الدولة السورية لأنه ممنوع عليها ولا يمكنها إعادة النازحين