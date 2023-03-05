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الراعي: يتعثر إنتخاب الرئيس لأن الخلاف يدور حول إنتمائه والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة

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2023-03-05 | 04:21
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الراعي: يتعثر إنتخاب الرئيس لأن الخلاف يدور حول إنتمائه والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة
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الراعي: يتعثر إنتخاب الرئيس لأن الخلاف يدور حول إنتمائه والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة

الراعي: يتعثر إنتخاب الرئيس لأن الخلاف يدور حول إنتمائه والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.

ورأى الراعي أنه "يتعثر إنتخاب رئيس للجمهورية لأن الخلاف يدور حول إنتمائه إما لفئة الممانعة، كما يسمى، وإما لفئة السيادة."

وأشار إلى أن "الحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرر من كل إرتباط وإنحياز وفئة ومحور، هذا هو الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية."

واعتبر أن "هذه هي أولوية الأولويات والضرورات التي يذكر بها النائبان المعتصمان في المجلس النيابي زملاءهم النواب منذ ثلاثين يومًا. أما السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطنة منافية للهوية اللبنانية، فهو الإمعان في تكبير حجم الجريمة: بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين اللبنانيين بإفقارهم وتهجيرهم من وطنهم وحرمانهم من تحقيق ذواتهم على أرض الوطن، ومن المساهمة في بنيانه، مثلما يفعلون في بلدان أخرى إستضافتهم."

ولفت إلى أنه "من واجب من يتعاطى الشأن السياسي العمل الجدي على تجديد العقد الإجتماعي الضامن للتنوع الثقافي والديني بين اللبنانيين على أسس من الحداثة وإزالة الخوف المتبادل، فيتطلع الجميع، أفرادًا وجماعات، إلى مستقبلهم الوطني بأمل وثقة، ويتشاركون بروح المسؤولية في صياغة دور ريادي للبنان في العقود المقبلة، مستثمرين ما يملكه من خصوصيات وميزات تفاضلية وقيم حضارية."
 
 
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