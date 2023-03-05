تنظيم القاعدة يقر بمقتل قيادي بارز في غارة جوية في اليمن

أقرّ تنظيم القاعدة الأحد بمقتل قيادي سعودي بارز فيه، في غارة قال إن الأميركيين نفذوها في شمال اليمن الشهر الماضي، وفق ما نقل موقع "سايت" المتخصص في متابعة إعلام التنظيمات المتطرفة.





وكان مسؤولان حكوميان يمنيان، أحدهما أمني والآخر سياسي، أفادا وكالة فرانس برس الأربعاء بمقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة حمد بن حمود التميمي في غارة يشتبه بأنها أميركية في قرية في محافظة مأرب في اليمن.





وأعلن التنظيم، وفق بيانه الذي نقله "سايت"، أن التميمي المعروف أيضا بعبد العزيز العدناني، قتل في غارة شنتها طائرة دون طيار في 26 شباط/فبراير، واستهدفت منزله في محافظة مأرب في شمال البلاد.

