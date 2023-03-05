دمشق تدين زيارة رئيس أركان الجيوش الأميركية إلى شمال شرق سوريا

دانت وزارة الخارجية السورية الأحد زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إلى إحدى قواعد قواته في شمال شرق سوريا، ووصفتها ب"غير الشرعية".





والسبت، قام الجنرال مارك ميلي بزيارة خاطفة إلى سوريا تفقد خلالها قاعدة لقواته في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وعلى رأسها المقاتلين الأكراد.





ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في الخارجية قوله إن "سورية تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأميركي إلى قاعدة عسكرية أميركية غير شرعية في شمال شرق سورية".