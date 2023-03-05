بعد تعرّض فتاة لهجوم من كلاب شاردة… هذا ما اوضحته بلدية زغرتا-إهدن

أعلنت بلدية زغرتا-إهدن في بيان انه "بعد أن تعرّضت الشابة ريتا يوسف الضعيف لهجوم مروّع من كلاب شاردة في بلدة إهدن قرب "أوتيل مسيت"، حيث أقدمت الكلاب على عضّها وسلخ أجزاء من شعرها ظهر اليوم الاحد، يهمنا أن نوضح للرأي العام أن بلدية زغرتا-إهدن شكت بأوقات سابقة مرتين للدوائر المختصة على المدعو (صاحب الكلاب م. د) لردعه لأننا كنا على ثقة أنه ليس كل مرة تمر الحوادث على سلامة وكذلك قامت البلدية بمصادرة هذه الكلاب بعد ورود شكاوى".



وقالت "بخصوص مهاجمتها المتكررة للمارة وكان صاحبها يخرج متعهداً وموقعاً على ردع كلابه وربطها".



واضافت "بلدية زغرتا-إهدن من البديهي أن تدين ما حصل وهي تلاحق محضر الشكوى لتوقيف صاحب هذه الكلاب وإتخاذ ما يلزم من عقوبات قانونية بحقه".