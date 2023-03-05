بوركينا فاسو تفرض حظرا للتجول في ثلاث مناطق لتسهيل مكافحة الجهاديين

فرضت بوركينا فاسو حظرا للتجول في أنحاء الشمال وفي مقاطعتين أخريين من أجل تسهيل مكافحة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية اللذين يستهدفان هذه المناطق باستمرار، وفق مذكرات رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد.





وجاء في مذكرة لمحافظ منطقة الشمال كويلغا ألبير زونغو أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، تم فرض حظر تجول من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة فجرا في جميع أنحاء الإقليم من الجمعة 3 آذار إلى الجمعة 31 آذار".





وأضاف النص "خلال هذه الفترة، تُحظر تماما حركة الأشخاص والمركبات ذات العجلات الأربع والعجلتين والدراجات ذات الثلاث عجلات والدراجات الهوائية"، داعيا السكان إلى "الالتزام الصارم بهذا القرار والبقاء في المنزل في الأوقات والتواريخ المشار إليها".