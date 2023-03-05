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وزير العمل لـ"الأحد مع ماريو": النص النهائي لمشروع قانون المعاش التقاعدي اكتمل
آخر الأخبار
2023-03-05 | 14:44
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وزير العمل لـ"الأحد مع ماريو": النص النهائي لمشروع قانون المعاش التقاعدي اكتمل
اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ان " اجتماعات لجنة المؤشر مستمرة والاهمية في الزيادات على ضآلتها انها تجمع كل اطراف العمل".
وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI "سأجري اتصالات مع اصحاب الاعمال والاتحاد العمالي العام لنعقد اجتماعا جديدا للجنة المؤشر".
واضاف " الزيادة التي اقريناها دخلت في صلب الراتب واعتقد اقتصاديا انه بات علينا ان نسميها حدا ادنى للأجور".
وكشف ان " مسألة المعاش التقاعدي الاختياري يتم العمل عليها، والنص النهائي لمشروع قانون المعاش التقاعدي اكتمل ولا يزال هناك بعض التفاصيل التي نناقشها مع الضمان الاجتماعي واصحاب العمل".
وقال بيرم "استفيد من اتاحة في مادة في قانون الضمان لوضع موضوع المعاش التقاعدي على السكة بانتظار الموضوع التشريعي والتشريع لاحقا".
وردا على سؤال حول طلب وزارة المال الموافقة على مشروع عقد استقراض بقيمة ٥٠ مليون دولار من المركزي، قال " انا تحفظت في المحضر".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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