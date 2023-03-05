فراس حمدان لـ"الأحد مع ماريو": سأستخدم كل الوسائل القانونية لاوقف وزير المالية عن اساءة استخدام القانون

اعتبر النائب فراس حمدان ان "رفع الدولار الجمركي يرتب نتائج اجتماعية وخيمة، ويشجع التهريب وهو غير قانوني، ونحن في مواجهة مع الوزارات التي تستهدف المواطن اللبناني بحقوقه".



وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI " ادعو زملائي النواب والمحامين والقانونيين لمواجهة هذا القرار المجحف على الشعب اللبناني وننتظر رد وزير المال ".



واضاف "وزير المالية بقرار شخصي يتحول الى سوبر وزير ليزيد الدولار الجمركي فيما لا يحق له رفعه الا بقانون ويترتب على مخالفته مسؤولية".



وتابع "سأستخدم كل الوسائل القانونية لاوقف وزير المالية عن اساءة استخدام القانون".



واشار الى ان " اي حوار يجب ان يكون ضمن قاعة مجلس النواب وخلال الجلسات والدورات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية".



وحول الموقف اذا حصلت تسوية رئاسية حول اي من الاسماء المطروحة اليوم قال " سنكون خارج اي تسوية".