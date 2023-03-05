فادي كرم لـ"الأحد مع ماريو": على التيار ان يحسم في اي تموضع سياسي هو موجود اليوم والرئيس بري "ضابب المفتاح بجيبتو" وقد دعيته لفتح الجلسات لنتناقش في المجلس النيابي

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