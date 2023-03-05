فادي كرم لـ"الأحد مع ماريو": محور الممانعة يحاول ان يقوم بربط اقليمي على مرشحه وعلى ان يتم تمويل التسوية ولكن الأمر لم ينجح ويرسل هذا المحور وفودا الى السعودية وفرنسا ويقوم باتصالات ليقنع الخارج بفرنجية وقد خاب ظنه

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