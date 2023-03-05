فادي كرم لـ"الأحد مع ماريو": السعودية لن تتعاطى مع دولة رئيسها من محور الممانعة والاعتراض السعودي على انتخاب فرنجية أكيد ومن ذهبوا الى السعودية سمعوا هذا الكلام

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