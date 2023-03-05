العاهل الأردني يدعو خلال لقائه أوستن إلى "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في عمان الأحد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على ضرورة "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى "خلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام".





وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله أكد خلال لقائه أوستن على "ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام".