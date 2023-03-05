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عشرة قتلى على الأقل في تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو
آخر الأخبار
2023-03-05 | 15:55
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عشرة قتلى على الأقل في تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو
لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو الأحد، على ما ذكرت النيابة العامة.
ولقي الضحايا مصرعهم في اندلاع حريق أعقب التصادم في منطقة أنكاش على بعد 370 كلم تقريبا عن ليما، بحسب ما أعلن المدعي العام إدوين راموس لمحطة آر بي بي الإذاعية.
وقُتل سائق الدراجة النارية فيما أوقفت الشرطة سائق الحافلة.
*
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