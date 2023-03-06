الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاسم هاشم للـLBCI: لا إمكانية اليوم للوصول برئيس تحد بل يجب أن يصل بروحية توافقية وموضوع انتخاب رئيس يجب أن يكون داخلياً بشكل أساسي دون انتظار أي اشارات خارجية ولكن ليس هناك من مانع أن يساعدنا الخارج في أية لحظة من اللحظات
آخر الأخبار
2023-03-06 | 03:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قاسم هاشم للـLBCI: لا إمكانية اليوم للوصول برئيس تحد بل يجب أن يصل بروحية توافقية وموضوع انتخاب رئيس يجب أن يكون داخلياً بشكل أساسي دون انتظار أي اشارات خارجية ولكن ليس هناك من مانع أن يساعدنا الخارج في أية لحظة من اللحظات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
إمكانية
اليوم
للوصول
برئيس
بروحية
توافقية
وموضوع
انتخاب
داخلياً
أساسي
انتظار
اشارات
خارجية
يساعدنا
الخارج
اللحظات
التالي
قاسم هاشم للـLBCI: قائد الجيش أثبت في موقعه قدرته وامكانيته وكان قائداً فعلياً بكل ما امتلك من امكانيات ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة تماماً والاتصالات مستمرّة للخروج من حالة الجمود التي كنّا نعيشها في الجلسات المتتالية
ما هي النصائح التي يمكن اتباعها للسيطرة على الأكل العاطفي؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:30
السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي
أخبار دولية
07:30
السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي
0
آخر الأخبار
07:24
11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة في اندونيسيا
آخر الأخبار
07:24
11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة في اندونيسيا
0
أخبار لبنان
07:22
مؤسسة مياه لبنان الشمالي: عطل فني على منظومة دفاشات مار يعقوب يتسبب بقطع المياه عن بلدات بترونية
أخبار لبنان
07:22
مؤسسة مياه لبنان الشمالي: عطل فني على منظومة دفاشات مار يعقوب يتسبب بقطع المياه عن بلدات بترونية
0
أخبار لبنان
07:21
القاضي أبو سمرا حدد 15 الحالي موعدا لاستجواب رياض سلامة وشقيقه ومساعدته
أخبار لبنان
07:21
القاضي أبو سمرا حدد 15 الحالي موعدا لاستجواب رياض سلامة وشقيقه ومساعدته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:24
11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة في اندونيسيا
آخر الأخبار
07:24
11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة في اندونيسيا
0
رياضة
07:03
النجمة التونسية أنس جابر تعود الى الملاعب من بوابة "انديان ويلز"
رياضة
07:03
النجمة التونسية أنس جابر تعود الى الملاعب من بوابة "انديان ويلز"
0
فنّ
06:25
وجيه صقر في ذكرى وفاة والدته: "لم تجف دموعي بعد"
فنّ
06:25
وجيه صقر في ذكرى وفاة والدته: "لم تجف دموعي بعد"
0
عالم الطبخ
06:18
من دون بيض أو حليب... إليكم وصفة هذا الكيك الشّهي!
عالم الطبخ
06:18
من دون بيض أو حليب... إليكم وصفة هذا الكيك الشّهي!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:07
قرار لوزير الدفاع: صلاحية منح تراخيص حمل الأسلحة تنحصر بوزارة الدفاع
أمن وقضاء
07:07
قرار لوزير الدفاع: صلاحية منح تراخيص حمل الأسلحة تنحصر بوزارة الدفاع
0
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
0
منوعات
04:33
نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!
منوعات
04:33
نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!
0
أخبار لبنان
2023-03-02
كتلة "تجدد": التعرض لمعوض هو تعرض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك
أخبار لبنان
2023-03-02
كتلة "تجدد": التعرض لمعوض هو تعرض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تخبّط في المدارس الرسمية بين العودة واللاعودة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تخبّط في المدارس الرسمية بين العودة واللاعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اللبنانيون من السيارة الى البيسيكلات والتوك والتوك
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اللبنانيون من السيارة الى البيسيكلات والتوك والتوك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشوار البحر ولو مكلِف...هيدا نحنا
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشوار البحر ولو مكلِف...هيدا نحنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سيريل كيروز اللبناني الوحيد في نهائيات بطولة العالم للتزلج
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سيريل كيروز اللبناني الوحيد في نهائيات بطولة العالم للتزلج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
نتائج لبنانية لافتة بالفروسية للبطل جاد الدنا بالولايات المتحدة الاميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
نتائج لبنانية لافتة بالفروسية للبطل جاد الدنا بالولايات المتحدة الاميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
11:37
بعد تعرّض فتاة لهجوم من كلاب شاردة… هذا ما اوضحته بلدية زغرتا-إهدن
آخر الأخبار
11:37
بعد تعرّض فتاة لهجوم من كلاب شاردة… هذا ما اوضحته بلدية زغرتا-إهدن
2
خبر كاذب
12:29
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
خبر كاذب
12:29
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
4
أخبار لبنان
03:05
الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15
أخبار لبنان
03:05
الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15
5
أخبار لبنان
08:12
بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب
أخبار لبنان
08:12
بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب
6
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
7
منوعات
04:33
نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!
منوعات
04:33
نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!
8
صحف اليوم
00:58
مجموعة أسماء تطرحها بكركي على القيادات المسيحية للاتفاق على رئيس (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:58
مجموعة أسماء تطرحها بكركي على القيادات المسيحية للاتفاق على رئيس (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store