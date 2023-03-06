قاسم هاشم للـLBCI: لا إمكانية اليوم للوصول برئيس تحد بل يجب أن يصل بروحية توافقية وموضوع انتخاب رئيس يجب أن يكون داخلياً بشكل أساسي دون انتظار أي اشارات خارجية ولكن ليس هناك من مانع أن يساعدنا الخارج في أية لحظة من اللحظات

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قاسم هاشم للـLBCI: قائد الجيش أثبت في موقعه قدرته وامكانيته وكان قائداً فعلياً بكل ما امتلك من امكانيات ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة تماماً والاتصالات مستمرّة للخروج من حالة الجمود التي كنّا نعيشها في الجلسات المتتالية