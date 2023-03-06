رئيس الوزراء اليوناني يكلف المحكمة العليا التحقيق في حادث القطار

رئيس الوزراء اليوناني يكلف المحكمة العليا التحقيق في حادث القطار

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الإثنين من المحكمة العليا إعطاء "الأولوية القصوى" للتحقيقات المرتبطة بحادث القطار في اليونان، وفق ما أعلن مكتبه الاثنين.



وجاء في رسالة وجهها ميتسوتاكيس إلى المدعي العام في المحكمة العليا: "الشعب اليوناني يريد توضيحًا فوريًا وشاملًا للحوادث الجنائية المرتبطة بهذا الحادث المأساوي الذي وقع في 28 شباط وتسبب بمقتل 57 شخصًا على الأقل وأثار إحتجاجات في البلاد".