نصرالله حول الحدود البحرية: عندما أُعلن عن الاتفاق في ذلك الوقت قلت اذا جاء يوم وبدأوا في الاستخراج ووجدنا أن هناك تسويفا أو منعا للبنان من استخراج النفط والغاز لن نسمح لهم واليوم أذكّر في هذه المعادلة

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